Beim 20. Niederrhein-Musikfestival im Schloss Dyck Eine Verschmelzung von Kunst und Natur

Wie die Konzerte schlussendlich zusammengesetzt sind, entscheidet sich konkret erst kurz vor dem richtigen Auftritt – in den Tagesproben am Freitag und Samstag zuvor. Zwar wurde bereits ein Grundkonstrukt erarbeitet, aber an welchen Stellen die Tanzeinlagen kommen, wann die Texte in die Musik eingesetzt werden und wo die vorgetragene Literatur musikalisch untermalt wird, entscheidet sich im Detail erst in den letzten Proben. „Das wird auch für mich richtig spannend“, sagt Anette Maiburg.