Schloss Dyck in Jüchen : Schloss Dyck und andere Parks leiden unter dem Klimawandel

Jüchen Der Zahl der Bäume, die wegen der Folgen des Klimwandels gefällt werden müssen, steigen im Park von Schloss Dyck und in vielen anderen historischen Gärten. Mittlerweile sind auch jüngere Bäume betroffen. Ein Initiativbündnis fordert Unterstützung zum Erhalt.

(kl) Die Schadensbilanz des Jahres 2020 in den historischen Gärten Deutschlands stand im Zentrum der Herbstsitzung des „Initiativbündnisses Historische Gärten im Klimawandel“. Das Fazit: Die Gefährdung der Gartendenkmale in Deutschland hat sich beschleunigt. Der Zustand der Gärten ist besorgniserregend. In den Gärten von Schloss Dyck etwa stiegen die Not‐Fällungen von einer langjährigen Durchschnittsrate mit rund 20 Bäumen enorm an: 60 Bäume mussten gefällt werden. Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung, ist einer der Mitbegründer des Initiativbündnisses und war beim Treffen in Berlin.