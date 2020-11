Klimaschutz in Jüchen : Schloss Dyck soll mit Schilf geheizt werden

Klimaschutz in Jüchen

Jüchen Drei Millionen Euro Bundesmittel erhält die Stiftung Schloss Dyck aus einem Förderprogramm. Damit soll das klimaneutrale Schloss verwirklicht werden. Zudem sollen der Park und seine Bäume an den Klimawandel und an trockenere Sommer angepasst werden.

Drei Millionen Euro erhält die Stiftung Schloss Dyck aus dem Energie- und Klimafonds des Bundes für ein neues Projekt – die „Klimaneutrale Schloss- und Parkanlage – Schloss Dyck“. Die gute Nachricht von Millionen-Zuschüssen überbrachten gleich drei Bundestagsabgeordnete: Ansgar Heveling ( CDU ), Gülistan Yüksel (SPD) und Otto Fricke (FDP). Das Projekt in Jüchen wird im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ unterstützt.

„Wir freuen uns über die Förderung enorm“, sagte am Donnerstag Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung. „Als wir von dem Programm gehört haben, haben wir uns sofort hingesetzt und ein Konzept erstellt.“ Als nächstes müsse ein Förderantrag gestellt werden. Die Stiftung Dyck hatte, wie Spanjer berichtet, ihren Teilnahmeantrag über Ansgar Heveling beim Haushaltsausschuss des Bundes eingereicht. „Es freut mich sehr, dass Schloss Dyck für sein vielversprechendes Konzept Fördermittel in Millionenhöhe erhalten wird“, so der CDU-Politiker.