Schloss Dyck in Jüchen Riesenandrang beim Schlossfrühling

Vom Schlosspark kann man ja nie genug bekommen. Er verändert sich im Laufe des Jahres immer wieder. Aber es gibt für die Besucherinnen und Besucher auch immer wieder neue Angebote zu entdecken. Hans Janssen aus dem niederländischen Melick bot unter anderem 20 Jahre alte Olivenbäume an, die bis minus 15 Grad draußen keinen Schaden nehmen. „Die größten Bäume, sie sind bis zu 3000 Kilogramm schwer und 300 bis 400 Jahre alt, habe ich nicht mitgebracht“, erklärte Jansen. Hedwig Gotthardt aus Schwalmtal hatte selbstgezogene Tomatensorten im Angebot. Und wer sagt, dass es zu Ostern immer Hühnereier sein müssen? Bei ihr konnte man unter anderem auch Gänseeier kaufen. Jan Stins vertrat die Green Art Production aus dem niederländischen Alkmar. Er bot unter anderem die Kaiserkrone an, die unter der Erde einen Geruch erzeugen, der Wühlmäuse und Maulwürfe abschreckt. Ralf Kleine aus Berlin war jetzt zum ersten Mal auf einer Veranstaltung auf Schloss Dyck. Er hatte Bildhauerei in Bielefeld studiert und verkaufte jetzt seine Skulpturen in der Orangerie. Der Mensch ist das Motiv, die Umsetzung erfolgt mit unterschiedlichen Materialien, charakteristisch ist der Charme des Morbiden. Ein Stammgast ist der Künstler Jörg Schröder aus Grevenbroich. Seine Objektkästen mit dem Kölner Dom – als Relief und als geschlossenes Objekt – waren Teil einer großen Auswahl an Arbeiten.