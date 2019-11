Schloss Dyck : Schlosspark rüstet sich für den Klimawandel

Jüchen Der historische Park von Schloss Dyck ist eine Besucherattraktion. Doch die Trockenheit der letzten Jahre macht den alten Bäumen zu schaffen. Die Stiftung Schloss Dyck lässt aufforsten und legt außerdem neue Parkbereiche an.

„Die Schäden durch zwei Jahre Trockenheit sind größer als die Sturmschäden der letzten 15 Jahre“, berichtet Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung Schloss Dyck. Der Sommer 2018 zählte zu den heißesten Sommern seit Messbeginn – hohe Temperaturen, viele Sonnenstunden und wenig Niederschlag. Der diesjährige Sommer stand dem nur knapp nach. Die Folge: Der Grundwasserspiegel wird abgesenkt, sodass es sogar tiefwurzelnden Bäumen an notwendiger Wasser- und Nährstoffversorgung fehlt. Das Immunsystem der Bäume leidet, sie werden anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall.

Ein Tagesticket in der Wintersaison kostet für Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 16 Jahre 1 Euro, Kinder unter 7 Jahre kostenfrei. Hunde dürfen angeleint mitkommen.

Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr (in der Wintersaison).

Rund 25 Bäume seien in den vergangenen Monaten gefällt worden, da sie nicht mehr verkehrssicher waren, informiert der Stiftungsvorstand. „Wir versuchen allerdings immer mehr Bäume zu pflanzen als abgängig sind“, ergänzt er. So wurden im Gegenzug 50 neue Bäume eingesetzt – oftmals direkt neben den gefällten Bäumen, um das Parkbild zu wahren. Damit es gar nicht erst zum Baumsterben kommt, wirkt die Stiftung dem präventiv entgegen. „Wir müssen die Standortbedingungen der Bäume verbessern“, erklärt Spanjer. Altes Laub, zum Beispiel, bleibt jetzt liegen, um die Verdunstung aus dem Boden zu mindern. Zudem werden Kompost oder Symbiosepartner für die Bäume (etwa Mykorrhizapilze) in den Boden eingebracht. Ferner werden aktuell die Wasserleitungen ausgebaut, damit künftig vom Schloss entfernt liegende Pflanzen einfach bewässert werden können.