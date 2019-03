Fotos vom Landschaftsgarten: Ausstellung zum 200-jährigen Bestehen des Schlossparks

Jüchen Vor 20 Jahren wurde die Stiftung Schloss Dyck gegründet, vor 200 Jahren der englische Landschaftsgarten angelegt: Dazu gibt es eine Fotoausstellung.

Die ersten Magnolien am Schloss Dyck ließ Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck pflanzen. Die Schönheit der Magnolien von heute feiert der Künstler Markus Bollen in hochformatigen Fotografien. Behutsam hat Bollen zum Beispiel den kristallinen Glanz von Regentropfen auf Blüten eingefangen, wie auch das herrliche Farbspiel an einem lichtdurchfluteten Tag. Kleinere Querformate von Blütenteppichen ergänzen diesen frühlingshaften Aspekt der Ausstellung „Genius Dyckensis“. Sie ist vom 31. März bis 8. September im Schloss Dyck innerhalb der Reihe „Gartenfokus“ zu sehen. Mit der Präsentation feiert die Stiftung Schloss Dyck ihr 20-jähriges Bestehen und den 200. Geburtstag des Parks im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Ausschließliches Motiv der gezeigten Fotografien ist der Park, der sich beim Blick durch die Fenster in Echtzeit in die Schau einspielt.