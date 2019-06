Schloss Dyck : Gartentreffen von Deutschen und Franzosen

Jüchen Unter der Schirmherrschaft von Frankreichs Kulturminister Franck Riester und der deutschen Staatsministerin Monika Grütters wurde das „Rendezvous im Garten“ eröffnet.

Das erste Rendezvous im Garten als großes Picknick im Park in Schloss Dyck am Pfingstwochenende war ein großer Erfolg mit etwa 3500 Besuchern. Es war Teil einer deutsch-französischen Kooperation. Stiftungsvorstand Jens Spanjer ist als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres für die deutsche Variante des in Frankreich seit 2003 existierenden Formates verantwortlich. So haben in Deutschland rund 150 Gärten teilgenommen. Europaweit waren es rund 2500 Parks und Gärten in 20 Ländern. Unter der Schirmherrschaft von Frankreichs Kulturminister Franck Riester und der deutschen Staatsministerin Monika Grütters wurde das „Rendezvous im Garten“ im Schlosspark von Genshagen bei Berlin eröffnet. Die ranghöchsten Kulturvertreter beider Länder lobten das „Rendezvous im Garten“ als wichtigen Beitrag für die deutsch-französische Zusammenarbeit.