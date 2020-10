Schloss Dyck bei Jüchen: Der Schlossherbst ignorierte den Regen.

Jüchen Am Wochenende hing am Kassenhäuschen von Schloss Dyck dieser Schild: „Ausverkauft!“ Maximal 4000 Besucher pro Tag dürfen zum Schlossherbst. Rund 130 Aussteller erkannten ihre Stammkunden auch mit Maske.

Der Schlossherbst ist die erste Großveranstaltung auf Schloss Dyck in diesem Jahr. Pro Tag sind maximal 4000 Besucher erlaubt. Es gibt eine Einbahnstraßenregelung, die 125 Buden und Pavillons sind weit verstreut im Park aufgestellt worden. Stallhof, Orangerie und Wirtschaftshof blieben frei. Anja Spanjer von der Stiftung Schloss Dyck zeigte sich gestern zufrieden: „Am Samstag und Sonntag waren wir jeweils ausverkauft, am Freitag hatten wir 2.800 Besucher. Am kommenden Wochenende geht der Schlossherbst in die zweite Runde.