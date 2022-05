Katholische Kirche in Jüchen : Runder Geburtstag für  Jakobusbrunnen in Jüchen

Jüchen Seit zwei Jahrzehnten wacht er über den Kirchplatz: Der Heilige Jakobus der Ältere, Schutzpatron der Jüchener katholischen Pfarrei. Am 26. Mai 2002, dem damaligen Schützenfest-Sonntag, wurde der Jakobusbrunnen auf dem Jüchener Kirchplatz nach dem Festgottesdienst durch Pfarrer Ulrich Clancett eingeweiht.

Seit zwei Jahrzehnten wacht er über den Kirchplatz: Der Heilige Jakobus der Ältere, Schutzpatron der Jüchener katholischen Pfarrei. Am 26. Mai 2002, dem damaligen Schützenfest-Sonntag, wurde der Jakobusbrunnen auf dem Jüchener Kirchplatz nach dem Festgottesdienst durch Pfarrer Ulrich Clancett eingeweiht. Die Schützen des Jüchener Bürgerschützen- und Heimatvereins hatten mit Spenden, die sie über viele Jahre bei den Hubertusmessen gesammelt hatten, wesentlich zur Finanzierung des Kunstwerks beigetragen. Am kommenden Donnerstag wird der Brunnen 20 Jahre alt. Der Sinziger Bildhauer Titus Reinarz, der schon für die Neugestaltung des Altarraumes in St. Jakobus verantwortlich zeichnete, hatte den Brunnen als fünfeckiges Becken aus Basaltlava gestaltet. In seiner Mitte steht auf einer Säule die fast lebensgroße Figur des Apostels Jakobus.