Einkaufen in Jüchen Rewe-Markt öffnet Dienstag nach Umbau

Jüchen · Einen kapitalen Wasserschaden nutzte Kaufmann Michael Ermer, um seinen Markt in Jüchen für einen Millionen-Betrag zu erneuern. Wer will, kann nun mit Handscannern oder App Preise einscannen und an einer der Express-Kassen bezahlen. Was sonst alles neu ist.

03.04.2023, 04:50 Uhr

Kaufmann Michael Ermer mit einem der neuen Handscanner, die Kunden jetzt im Markt in Jüchen nutzen können. Auch Regale, Kühl-Mobiliar und vieles mehr sind neu, ab Dienstag, 4. April, ist wieder geöffnet. Foto: Wolfgang Walter