Von Renate Fellner aus Jüchen : Gedichte mit Musik auf CD

Jüchen Eine neue CD hat Künstlerin Renate Fellner vor den Festtagen herausgegeben – ein stimmiges Gesamtkunstwerk aus Dichterlesung, Gesang und Instrumentalmusik.

So gerade noch rechtzeitig vor dem Fest und geeignet als kleines Weihnachtsgeschenk ist jetzt die zweite CD der Bildhauerin, Autorin und Dichterin Renate Fellner fertig geworden. Der Titel lautet schlicht „Gedichte“. Doch diese CD ist alles andere als schlicht, sie ist ein stimmiges und anspruchsvolles Gesamtkunstwerk aus Dichterlesung, Gesang und Instrumentalmusik – entstanden als Live-Mitschnitt bei Fellners vorerst letzter Lesung in ihrem Atelier in Kamphausen.