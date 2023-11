Polizei sucht Zeugen Reifenstecher waren in Gierath unterwegs

Autos haben unbekannte Täter in Gierath zerstochen. Sie waren im Zeitraum von Dienstag, 31. Oktober (Halloween), 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Fahrzeuge an den Straßen Am Engelrath, Schulstraße, Bedburdycker Straße und Pestalozzistraße Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei stachen die Täter offenbar mit einem Messer die Reifen auf, so dass sie Luft verloren und „platt“ waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.