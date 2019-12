Kindertagesstätten in Jüchen : Rat beschließt Änderung der Kita-Beitragsordnung

Jüchen Untere Einkommensstufe für Kita-Eltern auf 30.000 Euro angehoben. Und es gibt eine zusätzliche Einkommensstufe ab 96.000 Euro.

Die Stadt Jüchen wächst gewollt durch die Entwicklung neuer Wohngebiete und damit auch gegen den allgemeinen demografischen Trend: In Jüchen werden mehr Kinder geboren und weitere ziehen mit ihren Familien hinzu. Deshalb muss die Stadt weitere Kindergärten bauen, bestehende Einrichtungen erweitern oder frei werdende Altimmobilien zu Kitas umbauen. So wird die Kita Otzenrath an der Bahnstraße jetzt bereits mit einem Anbau für zwei Gruppen erweitert. Auch für den an Einwohnerzahl stetig zunehmenden Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch, Otzenrath und Holz muss in den nächsten Jahren eine zusätzliche Kita gebaut werden. Mittelfristig ist auch eine Kita in dem geplanten, neuen Wohngebiet Jüchen-West vorgesehen. Und der Vorschlag der CDU, aus den Räumen der alten Polizeiwache eine Erweiterung für die Kita „Villa Kunterbunt“ zu schaffen, steht in der politischen Diskussion, falls für die Polizeiwache ein anderer Standort vorgesehen wird.