Fahrradverkehr in Jüchen Noch viel zu tun für die Fahrradfreundlichkeit

Es gibt also noch einiges zu tun. Was bedeutet das für die Aufnahme in die AGFS? „Die Kommune muss nicht perfekt sein, aber es muss erkennbar sein, dass sie sich deutlich auf den Weg gemacht hat“, hatte Christine Fuchs, Vorständin der AGFS NRW, erklärt. Bei einer Vorbereisung 2022 hatte die Verwaltung bereits Tipps erhalten, sie arbeitet zurzeit eine Liste mit 23 kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen ab. So werden etwa an Wegen Durchgangsschranken beseitigt, die Radler behindern.