Landwirte-Protest in Jüchen Traktoren-Schlange auf Brücken über der A 44n

Weithin leuchten die gelben Blinklichter an den Fahrerkabinen, für Autofahrer gut sichtbar reihten sich am Dienstagnachmittag insgesamt circa 20 große Schlepper hintereinander auf zwei Brücken über die Autobahn 44n zwischen Holz und Jackerath. „Landwirte aus dem Raum Jüchen organisieren eine Mahnwache und ein Mahnfeuer“, erläutert Jochen Roelen. Der Gubberather ist einer der Landwirte, die mit ihren Traktoren auf den Brücken in Position gingen. „Wir möchten die Menschen zum Nachdenken bringen. Umso mehr das tun, desto mehr werden wir auch in der Politik bewegen können“, erklärt der 45-Jährige.