Jochen Hilgers übernimmt : Das neue Gesicht der Polizeiwache Jüchen

Jüchen Polizeihauptkommissar Jochen Hilgers ist jetzt Wachleiter in Jüchen. Er folgt auf Thomas Kattner, der im Dezember in Ruhestand geht.

Aufgewachsen ist Jochen Hilgers in Jüchen. Als Schüler bewarb er sich bei der Polizei des Landes NRW, 1983 erfolgte die Einstellung in den Polizeidienst in der Polizeischule in Linnich. 1987 wechselte Hilgers in den Rhein-Kreis Neuss, in dem er unterschiedliche Posten besetzte. Er war beim Wach- und Wechseldienst, Wachdienstführer auf der Polizeiwache Grevenbroich, Dienstgruppenleiter in Dormagen und später in Grevenbroich. Er wurde zunächst Sachbearbeiter, dann Dienstgruppenleiter des Kriminaldauerdienstes. In 2008 wechselte Hilgers zur Kriminalprävention, informierte über Einbruchschutz, Seniorenprävention und trat die Stelle des Opferschutzbeauftragten an. Jetzt reizt Hilgers wieder der Dienst in Polizeiuniform – eine Uniform, die mittlerweile blau und nicht mehr grün ist.