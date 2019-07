Neue Wachen in Jüchen : Neue Wachen für Feuerwehr und Polizei

Da von Hochneukirch aus auch die neue Autobahn von der Feuerwehr mitbetreut wird, ist dort ein entsprechend großer und anspruchsvoller Fahrzeugpark vorgesehen

Ein großes Bauprojekt mit einem Volumen von voraussichtlich vier Millionen Euro steht der Stadt Jüchen jetzt mit der Realisierung der neuen Feuerwache in Hochneukirch bevor. Der Grevenbroicher Architekt Heinz Berger, der auch bereits den Kindergarten in Otzenrath geplant hatte und aktuell mit der Kita-Erweiterung beauftragt worden ist, stellte im Bauausschuss jetzt nicht nur die Vorplanung für die neue Feuerwache vor. Berger hat im Auftrage der Stadt auch einen möglichen Umbau der jetzigen Polizeiwache vorgeplant. Für rund 700.000 Euro ließe sich laut Berger die alte Polizeiwache auf den neuesten Stand bringen. Denn die Polizei habe signalisiert, dass sie ihren Standort in Jüchen-Mitte als Mieter der Stadt in dem vorhandenen Gebäude behalten wollte.

Bei der Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses, das an der Straße Am Regiopark neben dem Aldimarkt entstehen soll, sei er streng an die DIN-Normen für Feuerwachen gehalten und habe daher keine großen Spielräume bei der Gestaltung, betonte der Architekt. Der Baukörper soll längs des Grundstückes zur Straße mit einer Fassade in Braun, Weiß, Grau und mit ganz wenig Rot erscheinen: „Die Feuerwehrautos selbst sind ja schon rot!“, gab Berger zu bedenken. In der Fahrzeughalle sind sechs großzügiige Einstellplätze für sechs Feuerwehrfahrzeuge geplant: - Da von Hochneukirch aus auch die neue Autobahn von der Feuerwehr mitbetreut wird, ist dort ein entsprechend großer und anspruchsvoller Fahrzeugpark vorgesehen.- An die ebenerdige Fahrzeughalle schließen sich Umkleide- und Sanitärräume, erstmalig in Hochneukirch auch für Feuerwehrfrauen an. Für 65 Männer, davon 15 für die Jugendfeuerwehr, und 20 Frauen sind die Kleider-Spinde in den Sozialräumen zunächst bemessen.