80-Jähriger ist auf Medikamente angewiesen : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem aus Jüchen

Jüchen Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Aldenhoven.

Am späten Sonntagabend meldete sich die Ehefrau eines 80-Jährigen bei der Polizei und erstattete eine Vermisstenanzeige. Der Senior habe am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, das Haus in Aldenhoven mit unbekanntem Ziel zu Fuß verlassen. Johannes B. ist nur bedingt orientiert und zudem auf Medikamente angewiesen.