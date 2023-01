Polizei ermittelt in Jüchen nach versuchtem Einbruch Gleich gekleidetes Trio macht sich an Haustür zu schaffen

Nach einem Einbruchsversuch in der Silvesternacht ermittelt nun die Kripo. Gegen 2.20 Uhr am Sonntag haben laut Polizeian der Geschwister-Scholl-Straße unbekannte Täter versucht, durch die Haustür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Zeuge konnte drei Tatverdächtige beobachten. Alle sollen eine weiße Mütze, einen rot/weiß/schwarzen Schal sowie eine schwarze Hose und einen grauen Pullovergetragen haben. Als der Einbruch nicht gelang, flüchteten die Unbekannten – zwei in Richtung Theodor-Heuss-Straße und einer in Richtung Friedenstraße. Das Kriminalkommissariat 14 hat bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter 02131 3000 zu melden.