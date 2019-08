Marktplatz Jüchen : CDU kündigt neue Pläne für den Marktplatz in Jüchen an

CDU kündigt neue Pläne für den Marktplatz in Jüchen an

Marktplatz in Jüchen. Foto: Gundhild Tillmanns/GUndhild Tillmanns

Jüchen Die Christdemokraten wehren sich gegen den Vorwurf des SPD-Fraktionsvorsitzenden, Jüchen verschwende Zuschüsse, etwa für die Umgestaltung des Marktes und des Bahnhofes, weil die Fördervoraussetzungen in Form eines Stadtentwicklungskonzeptes nicht vorlägen.

Der Ausbau des Adenauerplatzes in Hochneukirch mit Fördermitteln des Landes NRW zeige ebenfalls, wie absurd der Vorwurf der SPD sei. Die Ergebnisse der von der CDU Jüchen initiierten Bürgerbeteiligung seien der Verwaltung vorgestellt und durch eigene Mitarbeiter der Verwaltung planerisch aufgearbeitet worden. Eine Vorstellung dieser Planung soll im Herbst den Bürgern vorgestellt werden. Und seit Jahren bemühe sich die CDU in Jüchen um eine deutliche Verbesserung des Bahnhofes. „Hier können wir auf eine Zusage der Deutschen Bahn verweisen, dass der Bahnhof ab 2023 modernisiert und zukunftsfähig ausgebaut wird. Die zur Zeit geführten Gespräche des Landes NRW mit der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit dem S-Bahn Ausbau von Köln nach Mönchengladbach sowie die Bauförderprogramme ‚Wohnen an der Bahn’ sind hier sicher hilfreiche Faktoren“, meint Cremers.