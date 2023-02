Frauen in der Kommunalpolitik: Hildegard Unrein (FDP) Viel mehr als nur die Frau an seiner Seite

Hildegard und Wilfried Unrein kennt man in Jüchen zwar zumeist im „Zweierpack“ bei ihrem gemeinsamen ehrenamtlichen Engagement. Und auch im Stadtrat saß das Ehepaar stets nebeneinander am Fraktionstisch der FDP. Doch Hildegard Unrein ist viel mehr als nur die Frau an der Seite ihres Ehemannes: Allzumal sie in der Kommunalpolitik jetzt ohne ihren Mann weitermacht, der sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat. „Wenn man mich will und mich wieder aufstellt, dann würde ich bei der nächsten Wahl wahrscheinlich wieder für die FDP kandidieren“, sagt die 72-Jährige. Zu Hause nur herumzusitzen, das sei nicht ihr Ding, bekräftigt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Großmutter von drei Enkeln.