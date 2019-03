Antrag im Ausschuss abgelehnt : Politik lehnt Kinderwerkstatt für Hochneukirch ab

Auf diesem Grundstück Bahnhofstraße soll ein Bauspielplatz installiert werden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Hochneukirch Der Schul-und Jugendausschuss Jüchen lehnt die von der FWG beantragte Werkstatt ab. Einen Bauspielplatz soll es aber wie im Jahr 2018 wieder geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Einen weiteren Bauspielplatz, wie bereits in den vergangenen Sommerferien, soll es in Hochneukirch wieder geben – nicht aber die von der FWG beantragte ständige Kinderwerkstatt: Dagegen sprach sich der Schul- und Jugendausschuss mehrheitlich aus. Die Begründung: Es sei völlig unklar, was eine Kinderwerkstatt an Kosten und Personalaufwand erforderlich machen werde. Außerdem biete die Gesamtschule am Standort Hochneukirch für Kinder ab zehn Jahren in ihrer Technikwerkstatt bereits eine angeleitete Beschäftigung mit verschiedenen Werkstoffen an, informierte Gesamtschulleiterin Susanne Schumacher den Fachausschuss.

Allerdings habe die FWG Kinder im Grundschulalter mit ihrer Initiative für eine Kinderwerkstatt im Fokus, betonte FWG-Sprecherin Andrea Müller im Schulausschuss. Der FWG schwebte eine in den Jugendtreff „B@mm“ in Hochneukirch fest integrierte Kinderwerkstatt vor, in der Kinder unter fachmännischer Anleitung basteln, schrauben, hämmern, sägen und bohren sollten.

Info Bauspielplatz für Sechs- bis 14-Jährige Ausstattung Der Bauspielplatz soll mit einem Bauwagen und Werkzeug versehen werden. Zielgruppe Vorwiegend Sechs- bis 14-Jährige. Veranstalter Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss sowie mit einem weiteren Partner, der die pädagogische Betreuung übernimmt: Gedacht ist an Hoch3, den Träger des Jugendtreffs

„B@mm“ in Hochneukirch.

Unter dem Motto „Begreifen durch Greifen“ sollten Kinder animiert werden, miteinander handwerklich zu gestalten und Selbstvertrauen in eigene Leistungen gewinnen, heißt es in dem Antrag. Dazu schreibt die FWG: „Wir halten ein solches Angebot in einer Welt, in der Fernseher, Handy, PC, Facebook und Twitter das Leben zunehmend bestimmen, für unentbehrlich. Kinder sollen lernen, aktiv mit- und füreinander da zu sein.“

Der Ausschuss fordert jetzt einen modifizierten Antrag, in dem die FWG darlegen soll, wie sie sich die Finanzierung, den Personalbedarf und eine räumliche Lösung für die Kinderwerkstatt vorstellt. FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel sagt aber: „Wir sind enttäuscht, dass unser Antrag abgelehnt wurde. Dabei sollte die Verwaltung zunächst lediglich ein Konzept mit dem Kreisjugendamt erstellen und das dem Ausschuss zur Beratung vorlegen. Dann hätte man auch über Kosten sprechen können.“

Alle Bürger in Hochneukirch, mit denen die FWG im Vorfeld über eine Kinderwerkstatt gesprochen habe, seien von der Idee begeistert gewesen, vor allem, weil sie eine wetterunabhängige Einrichtung im Jugendheim sein sollte. Da Hochneukirch jetzt den Bauspielplatz bekommen solle, werde die FWG überlegen, die Kinderwerkstatt für die Siedlungsschwerpunkte Jüchen oder Bedburdyck/Gierath umzusetzen, kündigt Hommel an.