Politbeben in Jüchen CDU setzt Fraktionschef Mario Broisch ab

Die CDU-Fraktion steht zum zweiten Mal in der laufenden Ratsperiode ohne Vorsitzenden da: Mario Broisch wurde nach nur 19 Monaten abgewählt. Das hat die Fraktion am Donnerstagabend öffentlich gemacht. Die Entscheidung ist am Mittwoch in einer internen Sitzung gefallen, an der Mario Broisch auch anwesend gewesen sein soll. Dem Vernehmen nach soll der 46-Jährige das Angebot, selbst zurückzutreten, nicht angenommen haben. Am Ende votierte die Mehrheit gegen ihn.