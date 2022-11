Gedenkfeier in Jüchen : Schüler werben für Toleranz

Hochneukirch Einige Tage nach dem eigentlichen Datum gab es die Pogrom-Gedenkfeier am Volkstrauertag auf dem Friedhof in Hochneukirch. Etliche Bürger nahmen daran teil.

„Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehört zu den schlimmsten und beschämendsten Momenten der deutschen Geschichte. Im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte, war sie nur ein Vorbote. Aber ihre Geschehnisse waren auch für sich ein solcher Schlag in das Gesicht von Humanität, Zivilisation und Anstand, dass wir uns an dieses Datum immer wieder erinnern müssen“, forderte der Bürgermeister. Keine Gemeinschaft, auch kein Staat könne ohne Erinnerung leben. Er kritisiertem dass die Anschläge auf Juden wieder zugenommen haben. Was Zillikens kritisierte: „Es wird viel geredet und versprochen, aber zu wenig getan.“ Dass Verbrechen gegen die Juden auch im Ausland geschehen, mache die Sache keineswegs besser. Er gedachte der Menschen in der Ukraine und warb für anhaltende Anteilnahme und Solidarität. Was der Bürgermeister für besonders schäbig hält: „Durch den Vergleich mit dem Nationalsozialismus und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs sowie dem Holocaust hofft der Kreml, den Überfall auf die Ukraine in den Augen der russischen Öffentlichkeit und der Welt zu legimitieren.