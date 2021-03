Strukturwandel in Jüchen : Pläne für Jüchen von morgen

Ideen für die Zeit nach dem Tagebau hatte der Zweckverband 2020 mit Bürgern in einer Planungswerkstatt in Erkelenz erörtert, auf dieser Basis wird nun weiter geplant. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Jüchen Laut dem Zweckverband Landfolge Garzweiler soll eines der Zukunftsprojekt für nachhaltiges Bauen auch in Jüchen entstehen – bevorzugt im Bahnhofsbereich. Nach der Planungswerkstatt im vergangenen Jahr in Erkelenz wird nun weiter geplant.

Im Jüchener Stadtgebiet soll eines von vier Projekten entstehen, die der Zweckverband Landfolge Garzweiler im Rahmen der Exzellenzregion „Nachhaltiges Bauen“ realisieren möchte. In allen vier Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach, Jüchen und Titz, die den Zweckverband bilden, will dieser nachhaltige und klimaneutrale Gebäude gestalten, die beispielhaft sein sollen für künftige Bauformen.

In Jüchen wäre dem Zweckverband ein Gebäude im Planungsumfeld des Bahnhofs in Jüchen am liebsten. Ein konkretes Objekt hat der Verband für Jüchen aber noch nicht im Blick. „Mehrere Dinge“ seien in der Überlegung, sagte Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbands, bei einem Pressegespräch.