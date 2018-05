Jüchen : Pkw prallt gegen Baum: Fahrer wird eingeklemmt

Rettungskräfte befreien den Eingeklemmten aus dem Pkw. Foto: Staniek

Jüchen Schwer verletzt wurde ein 56-jähriger Autofahrer nach Polizeiangaben bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße 32 in Höhe von Schloss Dyck. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Jüchener die Kontrolle über seinen Mercedes, drehte sich auf regennasser Fahrbahn und schleuderte gegen einen Baum. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand Totalschaden. Da die Polizeibeamten in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, musste er sich außerdem einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Die Feuerwehreinheiten Jüchen und Gierath und der Löschzug Glehn der Feuerwehr Korschenbroich waren im Einsatz. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Erstversorgung des eingeklemmten Fahrers. Mit hydraulischem Rettungsgerät konnte die Feuerwehr den Mann befreien. Während des rund eineinhalbstündigen Einsatzes blieb die Landstraße 32 Höhe voll gesperrt.

(NGZ)