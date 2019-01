Nikolauskloster in Jüchen: Pater Felix verlässt das Nikolauskloster

Mit einem Programm für alle Altersgruppen und einer besonderen Familienorientierung hat Pater Felix Rehbock das Nikolauskloster geleitet. Er wird jetzt Provinzial für Mitteleuropa. Ein Nachfolger muss noch gefunden werden.

Rom hat gesprochen: Pater Felix Rehbock wird der neue Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz mit Deutschland, Österreich und Tschechien. Seine Zeit als Rektor des Nikolausklosters geht damit bereits am 26. Mai zu Ende. Ein Nachfolger muss noch gesucht werden. Bedauern und Gratulationen hielten sich seit dem Bekanntwerden dieser Neuigkeit am Dienstagmorgen die Waage. „Pater Felix wird uns fehlen“, war eine viel gehörte Reaktion. Seit 2012 hatte Pater Felix als Rektor das Nikolauskloster neu aufgestellt und zu einem offenen Ort der Begegnung für alle Altersgruppe gemacht. Sein besonderes Augenmerk galt den Familien.

Zu den neuen Aufgaben von Pater Felix gehört aber auch die Ernennung eines Nachfolgers, der jetzt in den Reihen der Oblatenmissionare gesucht wird. Pater Felix zieht nach Hünfeld bei Fulda, in die Zentrale des Ordens. Von dort aus betreut er künftig 112 Oblatenbrüder- und -patres mit dem Schwerpunkt in Deutschland, einer kleinen Gemeinschaft von 20 Brüdern in Österreich, und einer aufstrebenden Gruppe von vorwiegend jungen Nachwuchsoblaten in Tschechien.

Für drei Jahre ist der 47-Jährige zunächst zum Provinzial gewählt, weitere drei Jahre können sich an die erste Amtszeit anschließen. Als sich die zweite Amtszeit des scheidenden derzeitigen Provinzials Pater Stefan Obergfell dem Ende zuneigte, wurde im gesamten Orden nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. In drei Wahlgängen hatten die Mitglieder die Möglichkeit der Vorentscheidung, die dann durch den Generaloberen der Oblaten in Rom verkündet wurde. Pater Felix sagt: „Wir Oblaten sind immer nur für eine bestimmte Zeit an einem Ort.“ Die Jahre im Nikolauskloster seien für ihn eine sehr gute Zeit gewesen, aber er betont auch: „Ich habe immer vor der Gefahr gewarnt, sich in einer Komfortzone einzurichten. Und was ich anderen sage, daran muss ich ich selbst natürlich zuerst halten.“ Wenn es nach Pater Felix ginge, dann gäbe es nicht einmal eine Abschiedsfeier: „Ich mag keine Abschiede“, sagt er. Doch er ahnt und weiß, dass die etwa 70 ehrenamtlichen Helfer im Nikolauskloster und die viele Hunderte von regelmäßigen Besucher der Heiligen Messen und Veranstaltungen ihn bestimmt nicht sang- und klanglos gehen lassen werden.