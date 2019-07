Nikolauskloster in Jüchen : Neuer Klosterleiter öffnet weiter die Türe

Pater Andreas Petith behält als neuer Leiter im Nikolauskloster die offenen Türen bei. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Zum dritten Mal ist der 63-jährige Pater Andreas Petith ins Nikolauskloster zurückgekehrt. Als neuer Leiter hat er sich schon eingelebt. Die Familienorientierung und die offenen Klostertüren will er unbedingt beibehalten.

Am frühen Morgen stehen die Türen des Nikolausklosters weit offen - und das nicht nur, um frische Luft hereinzulassen. Die offenen Klostertüren stehen auch weiterhin für die Aufforderung, hinein zu gehen, Begegnungen mit den Oblatenmissionaren, Hilfe und Rat zu suchen: Das betont Pater Andreas Petith, der neue Leiter des Nikolausklosters. Vieles ist wie ein Déjà-Vu für den 63-Jährigen, der nun zum dritten Mal ins Nikolauskloster eingezogen ist: „Doch es hat sich auch viel weiterentwickelt“, hat er festgestellt.

Gebürtig stammt Pater Andreas aus der Nähe von Bad Homburg bei Frankfurt. „Ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden und war der älteste Sohn. Deshalb hätte es mein Vater gerne gesehen, wenn ich unser Schallplattenpresswerk übernommen hätte“, erzählt er. Doch er hatte andere Pläne, machte nach seiner Mittleren Reife zunächst eine Ausbildung als Erzieher, las aber eines Tages in der Kirchenzeitung genau die Anzeige, auf die einige Jahre später auch sein Vorgänger im Nikolauskloster, Pater Felix Rehbock, gestoßen war: Denn das Kloster in Damm war viele Jahre Internat für junge Männer, die in der Abendschule ihr Abitur nachholten, um sich aufs Theologiestudium und Ordenspriesteramt vorzubereiten.

Info Ordenschwestern helfen im Nikolauskloster aus Ordensmänner im Nikolauskloster aktuell sechs Patres und Brüder mit dem Leiter Pater Andreas. Ordensschwestern im Nikolauskloster Im Oblatenhaus in Borken-Burlo sind vier Oblatenschwestern stationiert, die es zuvor nur in Spanien gegeben hatte. Sie werden einzeln oder als Gruppe vom Nikolauskloster angefordert für Seminare oder das Kinder- und Jugendcamp. Die Schwestern stammen aus Deutschland, Spanien, Italien und der Ukraine.

So verbrachte Andreas Petith seine ersten Jahre im Nikolauskloster ab 1975 als Schüler. Anschließend studierte er Theologie in Mainz. Es folgten das Ordensgelübde und die Priesterweihe, die Zeit als Kaplan in Augsburg und Duisburg-Rheinhausen. Dann schlossen sich drei Jahre im Oblatenhaus in Borken-Burlo an, wo er auch als Schulseelsorger tätig war, bis er wieder ins Nikolauskloster zurückkehrte. Von 2003 bis 2012 leitete er das Nikolauskloster und war zugleich Schulseelsorger am Gymnasium in Willich-Schiefbahn. Im Nikolauskloster blieben aber mehr und mehr die Schüler und damit die künftigen Priester und Ordensleute aus. „Wir haben die gleichen Nachwuchssorgen wie überall in den Diözesen“, gibt Pater Andreas zu. Deshalb begann er die Umstrukturierung und gewann die ersten Ehrenamtlichen für das Kloster, das sich seither immer mehr für den Gästebetrieb, für Seminare und Einkehrzeiten geöffnet hat. „Einige Ehrenamtler aus den ersten Tagen sind immer noch dabei“, freut sich Pater Andreas.