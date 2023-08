Ortsverein Jüchen Parteitag votiert für Antrag der SPD Jüchen

Der SPD-Ortsverein hat „große“ Politik gemacht, und zwar zum Thema Aktienrente“. Der SPD-Landesparteitag in Münster votierte einstimmig für einen Antrag, den die Jüchener SPD stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus, Region Niederrhein, eingebracht hatte. Der Jüchener Wolfgang Kaisers, Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender des Ortsverbands Jüchen des Sozialverbandes VdK, ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus in der Region. Unter den 450 Delegierten in Münster war auch Norbert John, Co-Vorsitzender des Ortsvereins Jüchen, als Mitglied der achtköpfigen Delegation aus dem Rhein-Kreis Neuss.