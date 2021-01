Am Friedhof und am Seniorenzentrum Haus Maria Frieden : Parksituation im Jüchener Zentrum verbessert

Am Friedhof und am Seniorenzentrum Haus Maria Frieden

Jüchen Ein 2019 gestellter SPD-Antrag hat nun positive Folgen: Am Jüchener Friedhof und am Seniorenzentrum Haus Maria Frieden wurde die Parksituation durch zeitlich begrenzte Regelungen verbessert.

Um diese Situation zu ändern, hatte die SPD beantragt, am Friedhof und auch am Haus Katz zeitlich begrenzte Parkzonen einzurichten. Dieser Antrag wurde jetzt zum Teil von der Stadtverwaltung umgesetzt: Auf knapp der Hälfte der Friedhofs- und Seniorenzentrums-Parkplätze ist ab sofort werktags zwischen 7 und 19 Uhr das Parken auf zwei Stunden begrenzt. Die Nutzer sind dabei gehalten, eine Parkscheibe zu nutzen, um „Knöllchen“ zu vermeiden.

Über diese positiven Folgen des Antrags freut sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Josef Schneider – mahnt aber zugleich, dass auch am Haus Katz eine ähnliche Parkscheiben-Regelung nötig sei. „Denn der große Parkplatz an Jüchens ,guter Stube’ wird tagsüber ebenfalls von Dauerparkern praktisch komplett beansprucht“, sagt Schneider.

Zeitgleich mit dem Antrag auf verbesserte Parkmöglichkeiten hatte die SPD auch auf mehr Barrierefreiheit in Jüchen gepocht. Hier steht für sie seit geraumer Zeit eine längere Liste an Optimierungen auf der Agenda. „Nicht entfernt wurden beispielsweise die störenden Umlaufschranken an der Gasse zwischen Huckingshof und Weyerstraße oder die Barrieren an der Fußgängerampel Kölner Straße/Ecke in den Weiden“, sagt Fraktionsvorsitzender Schneider. Dort müsse dringend der Bürgersteig abgesenkt werden, damit Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl komfortabel die Straße überqueren können.