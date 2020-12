Pandemie in Jüchen : Katholische Kita schließt wegen Corona-Infektion

JÜCHEN Ein Kita-Kind in der Kindertagesstätte „Unserer Lieben Frau“ ist an Covid-19 erkrankt. Da es Kontakt zu mehreren Erziehern hatte, müssen die nun in Quarantäne und die Kita schließt komplett.

(dne) Wegen eines mit Corona infizierten Kindes muss die Katholische Kindertagesstätte „Unserer Lieben Frau“ bis einschließlich Sonntag, 3. Januar 2021, geschlossen bleiben. Mindestens, wie es heißt. Gabi Netzer, Koordinatorin des Katholischen Kirchengemeindeverbandes (kgv) Jüchen, als Trägerin der katholischen Kindertagesstätten, teilte dies in einem Schreiben an die Eltern mit.

Das erkrankte Kind sei mit verschiedenen Mitarbeiterinnen der Einrichtung in Kontakt gewesen, als es in dem Schreiben. Diese müssen nun auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss und des Ordnungsamtes der Stadt Jüchen ebenfalls in Quarantäne gehen. Der Betrieb der Kindertagesstätte könne daher nicht mehr aufrechterhalten werden.