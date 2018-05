Jüchen : Online-Informationen über die Termine der Politik

Jüchen Wann kommen der Rat und seine Ausschüsse das nächste Mal zusammen? Was steht auf der Tagesordnung? Wie hat der Rat in einer bestimmten Angelegenheit entschieden? Wer gehört dem Rat an und wie kann ich Kontakt aufnehmen? Dies sind Fragen, die sich Rats- und Ausschussmitglieder sowie Bürger bereits seit einiger Zeit selbst online beantworten können: Darauf weist Gemeindesprecher Norbert Wolf jetzt hin. .Denn die Gemeinde Jüchen hat dazu bereits im Jahre 2011 ein Ratsinformationssystem eingeführt. Mit der Einführung verbunden war die Nacherfassung aller Protokolle ab Oktober 2009.

Die wichtigsten Aufgaben, die von diesem System abgedeckt werden, sind die Erstellung des Sitzungskalenders, die einheitliche Erstellung von Vorlagen, Aufstellung der Tagesordnung und Einladung der Gremien, Erstellung der Niederschrift, Fertigung von Protokollauszügen, Zahlung von Sitzungsgeldern und Informationen für Bürger sowie Rats- und Ausschussmitglieder.

Auch liefert das Informationssystem Angaben über die namentliche Zusammensetzung des Rates, der Ausschüsse sowie Kontaktdaten der Mitglieder dieser Gremien. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, die Öffentlichkeit über Rats- und Ausschussangelegenheiten zu informieren, wie Wolf hervorhebt. Die öffentlichen Teile der gemeindlichen Gremien können online eingesehen und bei Bedarf auch heruntergeladen werden.

Unabhängig von den Erreichbarkeitszeiten der Verwaltung können alle Interessierten rund um die Uhr die jeweiligen Sitzungsunterlagen online ansehen. Diese Informationen werden voll- und teilautomatisch aus den im System vorhandenen Daten des Ratsinformationssystems generiert und über die Homepage der Gemeinde zur Information der Bevölkerung zur Verfügung gestellt.



Hierzu gehören insbesondere Informationen zum Sitzungskalender, die öffentlichen Sitzungsvorlagen und die öffentlichen Sitzungsprotokolle. Durch Recherchefunktionen ist es zudem möglich, sich über den Stand der Entscheidungen zu den Belangen der Gemeinde zu informieren, wie der Gemeindesprecher weiter informiert.

Info Das Rats- beziehungsweise Bürgerinformationssystem der Gemeinde Jüchen ist unter www.juechen.de/Rathaus/Politik aufrufbar.

(NGZ)