Fehlende Kapazität in Jüchen „Kleine Betreuung“ soll ausgebaut werden

Diese und rund 150 andere Kinder gehen in die offene Ganztagsgrundschule in Jüchen, in den Toni-Treff. In Jüchen, Hochneukirch und Otzenrath ist die Nachfrage nach OGS-Plätzen aber größer als die Kapazitäten. In Jüchen besteht als Alternative bereits eine Gruppe für die „Kleine Betreuung“. Foto: J. Michaelis

