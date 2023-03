OGS in Jüchen Politik stimmt für mehr „kleine Betreuung“

Jüchen · In Jüchener Schulen wird es eng – an mehreren Standorten reichen die vorhandenen Plätze in der offenen Ganztagsgrundschule nicht aus. Der Schul- und Jugendhilfeausschuss hat nun einen Grundsatzbeschluss für die sogenannte „kleine Betreuung“ gefasst.

17.03.2023, 04:50 Uhr

Die Nachfrage nach der offenen Ganztagsgrundschule, hier in der OGS in Jüchen, ist größer als das Angebot an Betreuungsplätzen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Carsten Sommerfeld und Rudolf Barnholt

Gibt auch der Rat grünes Licht, können an den beiden Standorten der Grundschule Hochneukirch/Otzenrath, abhängig von der Nachfrage, je eine dieser Gruppen eingerichtet werden. An der Grundschule in Jüchen, dort existiert seit 2022 die „kleine Betreuung“ mit derzeit 15 Kindern, soll es die Option für eine zweite Gruppe geben. Im Gegensatz zur OGS dauert die „kleine Betreuung“ nur bis maximal 13.30 Uhr. Hausaufgabenbetreuung sowie warmes Mittagessen gibt es nicht.