ÖPNV in Jüchen Zwölf Bushaltestellen in Jüchen werden jetzt barrierefrei

Jüchen · An zwölf Bushaltestellen rücken jetzt Bauarbeiter an. Start ist an der Klosterstraße in Damm, der Umbau hat jetzt begonnen. Welche weiteren Haltestellen in den nächsten Monaten ebenfalls barrierefrei werden und wie viele Bus-Stopps insgesamt an städtischen Straßen niveaugleichen Einstieg ermöglichen.

17.03.2023, 16:15 Uhr

An der Klosterstraße in Damm hat der Haltestellen-Umbau begonnen, insgesamt zwölf Stopps im Stadtgebiet werden barrierefrei gestaltet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Carsten Sommerfeld

Die Stadt macht den öffentlichen Personennahverkehr ein Stück attraktiver: Zwölf Bushaltestellen werden jetzt barrierefrei. In dieser Woche haben dafür die Arbeiten an den Haltestellen Klosterstraße in Damm begonnen, die übrigen sollen in den nächsten Monaten folgen. Jüchen hat dafür vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) einen Zuwendungsbescheid über 489.000 Euro erhalten, der Eigenanteil der Stadt beträgt 36.000 Euro. Nach dem Umbau ist etwas mehr als die Hälfte der 78 Haltestellen an städtischen Straßen barrierefrei.