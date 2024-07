Stadtsportverband fördert „Jüchen bewegt sich“ Kaum Teilnehmer am Sportabzeichentag in Jüchen

Es ist die höchste Auszeichnung, die in Deutschland – außerhalb des Wettkampfs – errungen werden kann. Gemeint ist das Deutsche Sportabzeichen, ein Leistungsabzeichen, das ab dem sechsten Lebensjahr für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen wird. Eine große Auszeichnung, der zumindest in Jüchen aber nur noch wenig Beachtung geschenkt wird, wie es scheint. Wie der Stadtsportverband (SSV) mitteilte, sei der diesjährige Sportabzeichentag gerade einmal „zufriedenstellend“ vonstatten gegangen. Insgesamt haben 33 Sportler an diesem teilgenommen, von denen elf Athleten die deutsche Auszeichnung komplett ablegten. Fünf von ihnen waren Kinder, der Rest Erwachsene.