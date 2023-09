Fahrradfreundliche Kommune NRW-Verkehrsminister kommt nach Jüchen

Die Stadt Jüchen ist das 104. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft fußgängerfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) in NRW. Als letzten Schritt dazu gibt es jetzt die Urkunde. Hierfür kommt Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in NRW, am Donnerstag, 7. September, nach Jüchen. Zusammen mit Christine Fuchs, Vorstand der AGFS, wird Kirscher die Mitgliedsurkunde an Bürgermeister Harald Zillikens überreichen.