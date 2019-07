Jägerhof : Landwirtschaftsministerin auf Stippvisite in Jüchen

Bei ihrem Kurzbesuch auf dem Jüchener Jägerhof konnte NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser auf die existenziellen Fragen der Bauern nach dem Strukturwandel und der verschärften Düngeverordnung nur wenig sagen.

Großer „Bahnhof“ auf dem Jägerhof in Jüchen: Ursula Heinen-Esser, die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, hatte sich auf Einladung des Kreis-Agrarausschusses der CDU angesagt. Neben einer Vielzahl von Landwirten aus der Region kamen Vertreter der Jüchener CDU, Bürgermeister Harald Zillikens, CDU-Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling und Kreisbauernschaftsverbands-Vorsitzender Wolfgang Wappenschmidt in den Jägerhof. Da die Ministerin aber verspätet eintraf und ein Anschlusstermin in Dortmund drängte, blieb für die Diskussion und die Beantwortung von brennenden Fragen zur Existenz der heimischen Landwirtschaft kaum noch Zeit.

Allerdings hatte die Ministerin auch auf manch eine Frage oder Klage, die die anwesenden Landwirte vehement vorbrachten, keine Antwort, oder eben noch keine Antwort.... wie etwa zu den Auswirkungen des anstehenden Strukturwandels für die regionalen Landwirtschaftsbetriebe. „Ich bin ehrlich zu Ihnen“, begründete sie ihre „Kapitulation“ vor der Frage eines Landwirtes, der seinen Betrieb unmittelbar am Grubenrand hat: „Bei uns direkt Betroffenen herrscht große Unsicherheit, was gibt es Neues aus der Politik?“, fragte er nach Förderung und Ausgleichszahlungen für die durch den Kohleausstieg mitbetroffene Landwirtschaft. Heinen-Esser konnte ihn aber nur „vertrösten“: Die Beratungen über die Strukturwandelprojekte, die mit 15 Millionen für die hiesige Region gefördert werden sollen, seien noch im Gange. Dabei sei es ihr Part, die Landwirtschaft zu vertreten.

Die NRW-Landwirtschaftsministerin versprach Wappenschmidt,. sich zu diesem Thema noch mal mit ihm zu einem Gespräch zu treffen. Sie erwähnte Wasserkooperationen in der Landwirtschaft, die bereits zu einer Verbesserung der Nitratwerte in „roten“ Gebieten beitrügen. Zu solchen Wasserkooperationen seien auch Entschädigungen oder Hilfestellungen seitens des Bundes im Gespräch. Außerdem ermunterte die Ministerin die Landwirte, ihr öffentliches Image durch ein gezieltes Werbemarketing zu verbessern. Doch Johannes Küppers, Vorsitzender des Kreisagrarausschusses, hatte eingangs eine provokative Frage im Nachgang der Europawahl an die Ministerin: „Wird die CDU jetzt grüner, hat die CDU den Trend verpennt? Und wenn die CDU grüner wird, ist es dann noch unsere CDU?“ Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser entgegnete lediglich, ihr Appell gelte den Mitgliedern des gastgebenden CDU-Agrarausschusses, auch weiterhin in der CDU zu bleiben.