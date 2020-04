Fördermittel für Kelzenberg : Maximalförderung fürs neue Dorf

In Kelzenberg wird ein Dorfplatz gebaut. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die Corona-Krise hat zur Zeit noch keine Auswirkungen auf die Dorferneuerung in Kelzenberg. Bis Ende 2020 soll der detaillierte Ausbauplan stehen.

Die Dorferneuerung mit dem Bau eines Platzes und der Sanierung der Ortsdurchfahrt kann in Kelzenberg jetzt in Angriff genommen werden. Wie berichtet, gewährt das Land NRW 250.000 Euro an Fördermitteln. Die Stadt Jüchen geht davon aus, dass bis Ende diesen Jahres die Ausführungsplanung stehen kann. Die Corona-Krise habe zur Zeit noch keine Auswirkungen auf diese Maßnahme, meldet der technische Beigeordnete Oswald Duda auf Redaktionsnachfrage. Er sagt: „Es ist erfreulich, dass das Land NRW den Ausbau der Keltenstraße mit der maximalen Fördersumme in Höhe von 250.000 Euro unterstützt.“

Nun werde mit der Ausführungsplanung begonnen. Dazu müssen laut Duda alle für die Straßenplanung notwendigen Leistungsbilder detailliert erarbeitet, beschrieben und in Detailzeichnungen dargestellt werden. „Die teerhaltigen Asphaltabschnitte werden im Vorfeld ermittelt, um möglichst genaue Angaben für die Ausschreibung zu erhalten. Anschließend werden alle Bauleistungen in einem Leistungsverzeichnis zusammengefasst und öffentlich ausgeschrieben“, spezifiziert er. Für die Vergabe sei dann aber abschließend ein Beschluss des Rates erforderlich. Wann wieder Ratssitzungen stattfinden können, ist zwar unklar, aber Dringlichkeitsbescheide werden aktuell schon per Videokonferenz vom Ältestenrat gefasst. Nach der Auftragserteilung werde das Ingenieurbüro die Umsetzung der einzelnen Planungsabschnitte ausarbeiten und einen detaillierten Zeitplan erstellen. Außerdem prüfe die Stadtverwaltung derzeit die Auswirkungen der Reform des Straßenbaubeitragsrechtes auf die Beitragshöhe für die Anlieger der Keltenstraße.

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, zu dessen Wahlkreis auch Jüchen gehört, hat der Stadt bereits zu der Förderung für Kelzenberg gratuliert. Im gesamten Bundesland würden in diesem Jahr 270 Maßnahmen in 133 Dörfern mit insgesamt 24,8 Millionen Euro unterstützt. Der Christdemokrat sagt: „Es freut mich sehr, dass in Jüchen-Kelzenberg die dorfgerechte Straßengestaltung der Keltenstraße mit 250.000 Euro gefördert wird. Kelzenberg ist ein Ort generationsübergreifenden, gesellschaftlichen Zusammenlebens und damit auch ein Ort des gelebten Zusammenhalts.“ Das sei gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal für die Bürger, betont der Finanzminister. Und er bestätigt: „Mit der Verkündung des Programms kann jetzt direkt mit der Umsetzung des Projekts gestartet werden.“