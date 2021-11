Nikolauskloster in Jüchen : Pater Mayer gestorben – Trauer um „Vater der Klosterschule“

Damm Der frühere Hausobere und Rektor am Nikolauskloster ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war 57 Jahre seines Lebens Priester. Zuletzt lebte er in Baden-Württemberg. Wofür Pater Mayer bekannt war.

Er hat das Nikolauskloster von den 1970er Jahren an bis 2008 geprägt wie kein anderer: Die Oblaten trauern um Pater Heinrich Mayer. Wie die Stiftung „Heimat geben“ in Oggelsbeuren, in der er seit 2015 zu Hause war, nun mitteilte, ist er am 14. November im Alter von 84 Jahren im Klinikum Fulda gestorben. In den vergangenen Monaten hatte sich sein Gesundheitszustand auch durch eine Krebserkrankung verschlechtert.