Was 2024 im Nikolauskloster ansteht Neue Spenden, neue Baustellen – aber das Klosterleben geht weiter

Die Klosterdächer sind teilweise noch marode, es regnet oder schneit hinein. Doch unter den Dächern und in den Mauern des Nikolausklosters in Damm hat das Jahresprogramm 2024 schon mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Vorhaben begonnen. Außerdem sind zwei neue Patres seit Jahresbeginn nach Jüchen gekommen. Die recht betagten Patres (Anfang 80 und Anfang 90 Jahre alt) stammen laut Klosterleiter Pater Andreas Petith aus dem inzwischen aufgelösten Oblaten-Kloster in Gelsenkirchen. Sie wollten nicht aufs Altenteil ins Hünfelder Mutterhaus, sondern sich noch in der Gemeinschaft im Nikolauskloster nützlich machen, wie Pater Andreas berichtet. Der kleine, aber aktive Stamm von fünf Oblaten-Patres und einem -Bruder wird auch im neuen Jahr von etwa 75 Ehrenamtlern im Nikolauskloster unterstützt.