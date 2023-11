Nikolauskloster in Jüchen Kloster-Besucher stimmen sich auf das Weihnachtsfest ein

Damm · Der Nikolausmarkt am Nikolauskloster wurde am Wochenende erneut zum Besuchermagnet. Zahlreiche Anbieter boten allerlei Weihnachtliches zum Kauf an. Darunter Vogelhäuser, hergestellt aus Klompen.

26.11.2023 , 18:11 Uhr

Zahlreiche Händler boten ihre Weihnachtsware auf dem Gelände des Nikolausklosters zum Kauf an. Besucher kamen trotz des durchwachsenen Wetters. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Rudolf Barnholt