Persien zu Gast in Jüchener Schulen Musik und Literatur als Befreiung aus iranischer Diktatur

So mag es an der schönen Musik und der blumigen Erzählweise gelegen haben, dass zumindest im Gymnasium die Schüler bei der Fragerunde nach den Vorträgen regelrecht sprachlos blieben. Obwohl zunächst angekündigt, war die menschenrechtsverachtende Politik im Iran seit 1979 bis heute denn auch nicht ausdrücklich thematisiert worden. Die Schriftstellerin Mehrnousch Zaeri-Esfahani, die auch etliche Jahre als Sozialpädagogin in Deutschland gearbeitet hat, wandte sich mit einem eher philosophischen Appell, voller Symbolik, an die Jugendlichen. „Das Licht geht niemals verloren, es ist immer da“, gab sie eine persische Weisheit wieder, die sie noch aus ihrer behüteten Kindheit in einem reichen Elternhaus in der faszinierenden Kulturstadt Isfahan behalten hat. Doch um das Licht müsse man gegen die Finsternis kämpfen, sagte sie bedeutsam. Wie in allen Diktaturen in der Welt verstehen es auch die Iraner in Persien und im Ausland, ihre Kritik am Regime geschickt „zu verpacken“.