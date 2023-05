Nikolauskloster in Jüchen-Damm Neue Bäume für den Kloster-Park

Gleich hat der sieben Meter lange Spitzahorn seinen Umzug geschafft. Noch lagert der rund ein Meter breite Wurzelballen auf der Ladegabel des Traktors, nun wird der Baum in das frisch ausgehobene Loch auf der großen Wiese im am Nikolauskloster gesetzt. Mehrere schon mehrere Jahre alte Bäume im Gesamtwert von 4000 Euro pflanzte die Baumschule Nicolin am Dienstagmorgen auf dem rund 1,5 Hektar großen Parkareal des Klosters. Weitere Pflanzaktionen sollen folgen, und dafür können Jüchener und andere mit Spenden mithelfen.