Open-Air-Konzert in Hochneukirch Das sind die Acts beim NEW-Musiksommer 2024

Heute stellt das Konzert ein Format dar, dass sich in den letzten Jahren nicht nur bewährt hat, sondern auch ein wichtiges Kulturhighlight in Jüchen geworden ist, so der Bürgermeister. Für die Unterstützung der NEW AG ist er deshalb sehr dankbar. Auch, weil sie mit dieser Veranstaltung Vereinen aus Jüchen eine gute Plattform bieten können, um sich zu präsentieren. So zum Beispiel der Heimatverein Hochneukirch, der die Verpflegung übernehmen wird und so Geld für die Vereinskasse einnehmen kann. Außerdem werde diesmal, so wie schon im vergangenen Jahr, eine Spendensammlung veranstaltet: Der Türkisch-Deutsche-Freundeskreis wird sich auf der Bühne vorstellen und anschließend Spenden sammeln. die endgültige Summe wird am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. „Das ist etwas, was den ,NEW-Musiksommer‘ ausmacht“, sagt Sara Gabriel von der NEW AG.