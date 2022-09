Neueröffnung in Hochneukirch: Kita präsentiert sich hochmodern​

Hochneukirch Bürgermeister Harald Zillikens kam am Samstagvormittag mit gemischten Gefühlen zur Eröffnung der neuen Kindertagesstätte an der Gartenstraße.

Finanziert wurde die fünfgruppige Einrichtung nicht von einem Investor, sondern von der Stadt. Kostenpunkt: 3,8 Millionen Euro zuzüglich Grundstück. Der orangefarbene Vinylboden, die bodentiefen Fenster, das alles wirkt sehr freundlich und einladend. Das Gebäude hat aber auch Vorteile, die man nicht sieht: Es hat als erste Immobilie der Stadt keinen Gasanschluss und auch keinen Öltank – stattdessen wurden eine Wärmepumpe installiert und eine Photovoltaikanlage. Ebenfalls gut für die Umwelt: Die Dachbegrünung. Kosten konnten dadurch gesenkt werden, dass es bereits eine fast identische Kindertagesstätte in Otzenrath gibt. Und in Jüchen an der Stadionstraße ist der Bau einer Kindertagesstätte nach demselben Strickmuster geplant. Die Pläne stammen von dem Grevenbroicher Architekten Heinz Berger.

In Grevenbroich, genauer gesagt in Wevelinghoven, hatte Christian Kerl in einer Kita gearbeitet. Er leitet jetzt die Kindertagesstätte an der Gartenstraße. Dem 15-köpfigen Team gehört neben ihm mit Lukas Brockerhoff noch ein weiterer Mann an. Jede Kita hat eigene Schwerpunkte, eine eigene Philosophie. An der Gartenstraße stehen Bewegung und gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Statt Gummibärchen gab es einen Smoothie-Stand. Bürgermeister Harald Zillikens freute sich, dass das Gebäude genau ein Jahr nach Erteilung der Baugenehmigung bezugsfertig war, und das alle 15 Planstellen ziemlich problemlos hatten besetzt werden können. Und er hob folgendes hervor: „Die Politik hat uns keine Steine in den Weg gelegt.“ Die Kita mit drei altersgemischten Gruppen sowie einer Nest- und einer Regelgruppe soll auch ein Ort der Stärkung der individuellen Talente sein. Damit der Tag für die Kinder spannend blieb, stellte der Leiter für alle eine kleine Überraschung in Aussicht. Bürgermeister Harald Zillikens weiß, dass es weitergehen muss. In Jüchen wird es bald eine neue Kindertagesstätte geben und er weiß, dass es dann gilt, eine weitere Herausforderung anzunehmen: „Wir müssen die Grundschulen ausbauen. Im kommenden Schuljahr müssen nach jetzigem Stand 284 i-Dötzchen eingeschult werden, das ist eine absolute Rekordzahl.“