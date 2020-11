Politik in Jüchen : Der neue Stadtrat nimmt die Arbeit auf

Jüchen Stefan Justen (CDU) und Joachim Drossert (SPD) wurden bei einer Gegenstimme zu stellvertretenden Bürgermeistern gewählt. Mehrere Ausschüsse wurden aufgestockt.

Die ersten Abstimmungen haben die 44 Mitglieder des neuen Jüchener Stadtrates hinter sich, die meisten fielen einstimmig aus. Zügig ging die konstituierende Sitzung des Rates in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler vonstatten. Es blieb dabei noch Zeit, dass Bürgermeister Harald Zillikens ( CDU ) die einzelnen Ratsmitglieder kurz vorstellte. Schließlich arbeiten etliche Politiker das erste Mal im Rat mit.

Der Veranstaltungsort war erneut wegen Corona gewählt worden. Die Halle bietet deutlich mehr Platz als der Saal im Haus Katz in Jüchen, so dass die Politiker reichlich Abstand zwischen den Plätzen hatten. Auch eine geheime Wahl stand auf der Tagesordnung der ersten Sitzung im neuen Rat, so sieht es die Gemeindeordnung NRW für die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister vor. Bei einer Gegenstimme wählte der Rat Stefan Justen (CDU, 64 Jahre) als ersten und Joachim Drossert (SPD, 65 Jahre) als zweiten Vizebürgermeister. Die beiden unterstützen ehrenamtlich den hauptamtlichen Bürgermeister bei repräsentativen Aufgaben.

Vor der Verpflichtung der Ratsmitglieder nannte Zillikens anstehende Herausforderungen: den Strukturwandel beispielsweise, den Ausbau der Betreuung in den Kindertagesstätten, die Zusammenführung der Gesamtschule an einem Standort, die Anpassung der Grundschulen und Ganztagsbetreuung an wachsende Bevölkerungszahlen oder die Investitionen in Feuerwehrgerätehäuser – „das ist ein herausforderndes Programm“, so Zillikens. „Wir werden diskutieren, Kompromisse finden müssen“, trotz unterschiedlicher Meinung solle die Arbeit im Rat auf „Sachlichkeit und Fairness“ gegründet sein.