Neue Veranstaltungsreihe in Jüchen Das E-Bike soll für Senioren auch praktisch erfahrbar werden

Am 13. Mai geht es im Marienheim an der Alleestraße von 14.30 bis 16.30 Uhr um E-Bike-Schulung in Theorie und Praxis. Neben Fragen rund ums Elektrofahrrad erhalten die Teilnehmer im Rahmen der Verkehrsprävention von der Polizei Dormagen umfassende Informationen nicht nur in Theorie, sondern auch in der Praxis. Denn am 15. Mai können die Teilnehmer in der Grundschule, In den Weiden 16, von 14.30 bis 16.30 Uhr ihre E-Bikes in verschiedenen Situationen bei einem Praxis-Parcours testen.