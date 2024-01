Vorträge und Aktionen für Senioren Neue Veranstaltungsreihe „Älter werden in Jüchen“

Im Mai folgt eine E-Bike-Schulung. Der Theorie-Teil ist am 13. Mai, 14.30 Uhr, im Marienheim, Alleestraße 3, der Praxisteil findet am 15. Mai, 14.30 Uhr, an der Grundschule in Jüchen, In den Weiden, statt – mit der Möglichkeit, das eigene E-Bike in verschiedenen Situationen zu testen. Die Polizei Dormagen vermittelt im Rahmen der Verkehrsprävention zudem Informationen rund um Pedelec und E-Bike. Es ist möglich, auch nur eines der beiden Angebote zu besuchen.