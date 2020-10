Feuerwehr und Rettungsdienst in Jüchen : Neue Rettungswache für Jüchen?

Geprüft wird, ob an der Kelzenberger Straße neben der Wehr, hier bei einer Fahrzeugübergabe, auch der Rettungsdienst stationiert wird. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Der Kreis und und die Stadt wollen einen Neubau für den Rettungsdienst an der Kelzenberger Straße neben dem Feuerwehrgerätehaus prüfen, um Hilfsfristen für den Rettungswagen zu verkürzen. Bislang rückt der von der Neusser Straße aus.

Von Carsten Sommerfeld

An der Kelzenberger Straße könnte ein Rettungszentrum mit dem Feuerwehr-Löschzug Jüchen und einer Rettungswache des Rhein-Kreises Neuss entstehen. Noch stehen die Überlegungen ganz am Anfang, wie Kreissprecher Benjamin Josephs erklärt. In der Ratssitzung in Jüchen hatte Bürgermeister Harald Zillikens die Pläne angekündigt. Entscheidungen sind aber noch nicht gefallen

Klar ist, dass das Feuerwehrgerätehaus an der Kelzenberger Straße für die Feuerwehr erweitert wird. Doch es könnte auf dem Areal noch mehr entstehen. „Der Rhein-Kreis Neuss hat der Stadt angeboten, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, ob eine Rettungswache auf dem Grundstück des Feuerwehrgerätehauses eine Möglichkeit sein könnte“, erläutert Josephs. Der aktuelle Standort der Rettungswache an der Neusser Straße „ist, was die Hilfsfristenfristen angeht, nicht ganz optimal“. Geprüft werden solle, ob mit dem Standort an der Kelzenberger Straße Hilfsfristen verkürzt werden könnten. In Jüchen soll der Rettungswagen binnen zwölf Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen.

Zwei Vorbilder für Feuerwehr und Kreisrettungsdienst in einem Komplex gibt es in Grevenbroich in Frimmersdorf und am Industriegebiet Ost, dort wird zurzeit eine gemeinsame Feuer- und Rettungswache gebaut. In beiden Fällen mietet der Kreis seine Räume von der Stadt. Eine solche Lösung sei auch für Jüchen denkbar, erklärt Benjamin Josephs.

Die Rettungswache in Jüchen wird vom Malteser Hilfsdienst (MHD) betrieben, die Wache ist Teil des Malteser-Komplexes. Der Kreis-Rettungswagen steht mit hauptamtlichen Personal der Malteser rund um die Uhr für Einsätze zu Verfügung. „Die Frage des Standorts ist unabhängig von der Frage des Betreibers“, betont Josephs. Eine Neu-Ausschreibung „ist aktuell nicht vorgesehen“.